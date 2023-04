Eclipse de Sol

Posibles d esafíos

Momento de A cción

A cuario es el signo del P ueblo

El León N o duerme esta noche

Plutón es un planeta antisistema

La nueva energía es B enevolencia

L a Ley Universal es la Solidaridad

Estamos en el momento más difícil

La Tierra Prometida es la A scensión

El eclipse de Sol que se acaba de producir es un momento de impulso y acción, pero también de cambio inesperado y posibles desafíos. Al estar en Aries, este eclipse está asociado con la acción, la iniciativa y la independencia. Puede haber una sensación de impulso y motivación para hacer cambios en nuestra vida y tomar medidas para lograr nuestros objetivos. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que Aries puede ser impulsivo y precipitado, por lo que conviene tener precaución y pensar bien las cosas antes de tomar decisiones importantes.

Este eclipse también ha formado una conjunción con Urano, que es el planeta de la innovación y la revolución. Esto puede indicar un cambio inesperado o una sorpresa en nuestra vida, especialmente en lo que se refiere a la tecnología, la ciencia o la política. Es importante estar abierto a nuevas ideas y ser flexible en nuestra forma de pensar y actuar durante este tiempo.

Además, el eclipse está en aspecto desafiante con Plutón, el planeta de la transformación y la intensidad. Esto puede indicar una lucha interna o externa para alcanzar nuestros objetivos, o un cambio radical en nuestras circunstancias. Es importante estar preparado para enfrentar desafíos y conflictos, y trabajar en la resistencia y la adaptabilidad.

Un eclipse solar híbrido en el signo de Aries ocurrió el jueves 20 de abril de 2023. La totalidad de este eclipse fue visible en la península del Cabo Noroeste y la isla Barrow en Australia Occidental, al este de Timor Oriental, así como la isla Damar y partes de la provincia de Papúa en Indonesia.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, oscureciendo total o parcialmente la luz solar para un espectador en la Tierra. Un eclipse solar híbrido es un tipo raro de eclipse que cambia su apariencia de anular a total y viceversa a medida que la sombra de la Luna se mueve sobre la superficie de la Tierra.

https://en.wikipedia.org/wiki/ Solar_eclipse_of_April_20,_ 2023

ECLIPSE LUNAR

Un eclipse lunar penumbral tendrá lugar el 5 y 6 de mayo de 2023, el primero de dos eclipses lunares en 2023. El próximo eclipse lunar en Escorpio es un momento de transformación profunda, de liberación de viejos patrones y hábitos, y de conexión con nuestra espiritualidad y compasión. Es importante estar abiertos a la introspección y a la reflexión durante este tiempo, para aprovechar al máximo la energía de este momento.

Puede haber una intensificación de nuestras emociones y una mayor profundidad en nuestras interacciones y relaciones. Escorpio está asociado con la transformación, la muerte y el renacimiento, por lo que este eclipse puede ser un momento para liberarnos de viejos patrones y hábitos que ya no sirven.

El eclipse lunar o «luna de sangre próxima» será visible desde gran parte de América del Norte, América del Sur, Asia, Australia y el Pacífico. Sin embargo, la visibilidad exacta del eclipse se produjo de las condiciones climáticas en cada región.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Eclipse_lunar_de_mayo_de_2023

El eclipse lunar en Escorpio también forma un aspecto armónico con Neptuno, el planeta de la compasión y la espiritualidad. Esto puede indicar un aumento de la empatía y la comprensión hacia los demás, así como una mayor conexión con nuestra espiritualidad y nuestra vida interior. Es un momento para nutrir nuestra conexión con nuestra esencia y cultivar la compasión hacia nosotros mismos y los demás.

PLUTÓN

Además, este eclipse lunar estará regido por Plutón, el planeta de la transformación y la regeneración. Esto puede indicar un cambio profundo y transformador en nuestra vida, especialmente en lo que se refiere a nuestras emociones y relaciones más cercanas. Es importante estar abiertos a la introspección y a la reflexión durante este tiempo, para descubrir lo que nos motiva y nos mueve realmente.

Efectos de Plutón en nuestra estructura financiera y social.- El evento astrológico más importante del año es el tránsito de Plutón hacia el signo de Acuario que comenzó a partir del 23 de marzo. Este movimiento es un muy buen augurio para quienes trabajan en el cambio mundial con fines humanitarios, ya que Plutón es el «arma nuclear» de todas las instituciones arraigadas, y Acuario es el signo del pueblo. Este evento augura que se desplomaría las estructuras mundialistas que mantienen toda la riqueza y el poder apartado de la humanidad y darían paso, como el invierno a la primavera, a una verdadera nueva era de soberanía, paz y bienestar planetario.

https://www.jessicaadams.com/ 2023/02/04/blog/pluto-in- aquarius-the-next-five-years/

PLUTÓN RETRÓGRADO

El 2 de mayo de 2023, Plutón se volverá retrógrado. Será un momento para la introspección y la reflexión, para abordar temas ocultos y transformarlos, y para fortalecer nuestra conexión emocional con otros seres. Es importante estar abiertos a la vulnerabilidad y trabajar en la resistencia emocional para aprovechar al máximo la energía de ese momento.

Plutón es el planeta de la transformación, la regeneración y la profundidad, y cuando se vuelve retrógrado, su energía se vuelve más introspectiva y se dirige hacia el interior de nosotros mismos. El hecho de que Plutón se vuelva retrógrado el 2 de mayo puede indicar un tiempo de introspección y reflexión, especialmente en lo que se refiere a nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestras motivaciones más profundas. Es un momento para examinar lo que nos mueve y para descubrir lo que realmente nos importa.

Además, Plutón retrógrado también puede traer a la superficie temas y problemas que han estado ocultos o reprimidos, y nos da la oportunidad de abordarlos y transformarlos. Es posible que nos sintamos más vulnerables durante este tiempo, pero también es una oportunidad para crecer y evolucionar.

Plutón retrógrado también puede indicar una intensificación de nuestras relaciones y conexiones emocionales, y podemos sentirnos más comprometidos y unidos con aquellos que son importantes para nosotros. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que Plutón puede traer a la superficie emociones intensas y conflictos ocultos, por lo que es importante tener precaución y trabajar en la resistencia emocional durante este tiempo.

https://goldenageofgaia.com/ 2023/04/19/denise-le-fay-2023- eclipses-pluto-retrograde/

ERA DE ACUARIO

Algunas personas creen que la era de Acuario ya ha comenzado, mientras que otras creen que está por llegar. Según la astrología, la transición de una era a otra es un proceso gradual que se produce a lo largo de varios años o incluso décadas.

La era de Acuario es un concepto que se refiere a un periodo de unos 2.160 años durante el cual el Sol se encuentra en la constelación de Acuario en el equinoccio de primavera. Cada era está asociada con un conjunto de cualidades o características distintivas, y la era de Acuario se caracteriza por la innovación, la tecnología, la libertad individual, la creatividad y la búsqueda de la verdad y la justicia.

La visión de la era de Acuario se asocia con un periodo de mayor conciencia y una conexión más profunda con la energía cósmica, donde la humanidad logra una comprensión más profunda de su lugar en el universo, y donde los seres humanos se conectan entre sí de un modo más auténtico.

PAZ Y AMOR

La era de Acuario representa un momento de paz, amor y armonía en el que la humanidad se unirá. «La paz guiará a los planetas, y el amor conducirá a las estrellas» es una expresión poética de la canción ‘Aquarius’ de la obra de teatro musical ‘Hair’ que representa la idea de que la paz y el amor pueden guiar el camino hacia una era de armonía y entendimiento entre los seres humanos y el universo. Se cree que el movimiento hacia la paz y el amor es una fuerza poderosa que puede ayudar a la humanidad a alcanzar un mayor nivel de conciencia y a conectarse con la energía cósmica.

La frase “abundarán la armonía y la comprensión, la simpatía y la confianza, no habrá más engaños ni más burlas: una vida dorada, sueños de visiones, una revelación mística cristalina, y la auténtica liberación de la mente” se refiere a una visión utópica de una era futura de armonía y entendimiento entre los seres humanos.

La idea principal detrás de esta frase es que en la era de Acuario, se alcanzará una sociedad en la que la gente se comprende y se apoya firmemente, y en la que no hay lugar para la mentira, la falsedad o la burla. Esta sociedad se caracteriza por una vida dorada, en la que las visiones y los sueños son valorados, y donde los seres vivos tienen una revelación mística cristalina y una auténtica liberación de la mente.

NUEVA ÉPOCA

El movimiento de la nueva era es un término que se utiliza para describir a un conjunto de ideas y prácticas espirituales y filosóficas que surgieron a finales del siglo XX. Este movimiento se caracteriza por su enfoque en la espiritualidad personal y la conexión con la energía cósmica, y se basa en la creencia de que la humanidad está experimentando una evolución espiritual y que estamos entrando en una nueva era de conciencia y transformación.

El movimiento de la nueva era abarca una amplia variedad de prácticas y creencias, que incluyen la meditación, la sanación espiritual, la astrología, el tarot, la canalización, la ley de atracción, la teoría de la vibración y la creencia en seres cósmicos.

Además, muchos seguidores de la nueva era están interesados en la ecología, la medicina alternativa y la alimentación saludable, y creen que estos temas están interconectados con su visión espiritual. Es importante tener en cuenta que el movimiento de la nueva era no tiene una estructura formal o jerarquía organizativa, y que las prácticas y los grupos varían mucho entre diferentes individuos que lo siguen.

MANIPULACIÓN

Aunque el movimiento de la nueva era puede ser criticado por algunos aspectos problemáticos, no se puede decir que esté manipulado en su totalidad porque tiene muchas ramas que pueden ser buenas, malas o regulares como en todas partes. Como en cualquier filosofía, es importante ser crítico y hacer una investigación cuidadosa antes de adoptar cualquier práctica o creencia en particular.

Hay diferentes opiniones sobre si el movimiento de la nueva era está manipulado o no, pero no se puede generalizar sobre un conjunto tan heterogéneo con muchas ideas diferentes y hasta contradictorias, y por lo tanto no se puede meter a todos en el mismo saco. No se puede decir que el movimiento de la nueva era esté completamente manipulado, pero hay alguna preocupación sobre ciertos aspectos del movimiento.

Por un lado, hay algunas personas que creen que podrían ser peligrosas o manipuladoras ciertas teorías y prácticas dentro del movimiento de la nueva era. Por otro lado, hay otras personas que critican el movimiento de la nueva era por ser un negocio comercial y una forma de marketing que se aprovecha de la vulnerabilidad y la necesidad de búsqueda espiritual de la gente. Algunos argumentan que se venden a precios elevados ciertos productos y servicios como los cristales, los cursos de meditación y los libros de auto-ayuda, y que la calidad y eficacia de estos productos no siempre está respaldada por la evidencia.

TIEMPOS EXTRAORDINARIOS

Estamos viviendo tiempos extraordinarios, cuando todo es posible, dice Sierra. No es de extrañar que se nos inste a abastecernos de palomitas de maíz, sentarnos y disfrutar del espectáculo. Todo es un espectáculo. No hay normalidad en nuestro mundo. Todo está cambiando, y no siempre de manera prevista. A veces es alucinante y nos preguntamos ¿cómo diablos es posible eso?.

Innumerables almas se ofrecieron como voluntarias para esta misión con el fin de ayudar a liberar a la humanidad, y se eligió a pocas. Sólo tomaron al ser más valiente de los valientes, al más fuerte de los fuertes. Recuérdate a ti mismo que elegiste esta misión, y fuiste elegido. Llevarás la insignia del honor por estar aquí en este momento y la gente se asombrará de tu valentía.

https:// operationdisclosureofficial. com/2023/04/13/stargate- newsletter-starship-earth- abandon-normal/

INSOMNIO

La frase «el león No duerme esta noche» se usa de modo metafórico para representar una situación en la que alguien o algo poderoso e imponente esté activo o en movimiento durante la noche, lo que podría generar un sentimiento de inquietud o peligro. En algunos contextos, esta frase se ha utilizado en la literatura o en la música para representar una situación de tensión o conflicto, donde el león se convierte en un símbolo del peligro inminente.

«El León duerme esta noche» es el título de una canción popular que fue escrita por Solomon Linda en 1939. La canción cuenta la historia de un pueblo africano que se prepara para ir a dormir mientras que está descansando el rey de la selva. La frase significa que el león está descansando o durmiendo. En el contexto de la canción, esta frase se utiliza para representar la tranquilidad que siente el pueblo al saber que el león está descansando y no representa una amenaza para ellos. El león duerme esta noche se utiliza como metáfora para representar la ausencia de una amenaza o peligro, o para indicar un momento de calma o tranquilidad.

DIVISIÓN DE CONCIENCIA

La idea de una división de conciencia entre aquellos que son compasivos y aquellos que no lo son se refiere a la creencia de que estamos viviendo en un momento en el que se está produciendo un cambio masivo en la conciencia colectiva de la humanidad. A medida que evoluciona y crece la humanidad, algunos creen que estamos llegando a un punto de inflexión en el que aquellos que elijan ser compasivos, amorosos y conscientes estarán en un camino de crecimiento y evolución, mientras que aquellos que no lo hagan estarán en un camino de separación y división.

En otras palabras, se cree que la energía y la conciencia del planeta están evolucionando hacia una frecuencia más elevada, y que se quedarán atrás aquellos que no están destinados a elevarse en esa vibración, y se separarán de aquellos que sí lo están. Esto puede ser un incentivo para buscar la compasión y el amor en la vida diaria, y trabajar en el crecimiento personal y espiritual. La benevolencia es una nueva energía.

https://goldenageofgaia.com/ 2023/04/11/kryon-a-split-of- consciousness/

Estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de la historia dice James Gilliland. Nada es lo que parece. Se han dibujado líneas, y la gente elige lados entre la espiral ascendente y la espiral descendente.

El modus operandi regresivo es el servicio a uno mismo, y el ansia de poder y riqueza a expensas de la humanidad y de la naturaleza. Hay otros seres humanos que operan bajo la Ley Universal, están al servicio de los demás y quieren ayudar a los menos afortunados a alcanzar su máximo potencial.

¿Qué temen los corazones oscuros? Su mayor temor es que las masas sepan quiénes son y qué han hecho. Por eso quieren mantenernos enfermos, arruinados y estúpidos. La visión interior es lo único con lo que podrás contar.

https://www.eceti.org/home. html

CONTROL

Los sombreros blancos tienen el control dice Sananda. Porque no son sólo los que están aquí en la Tierra, sino los que están arriba en las naves. Esas muchas civilizaciones que están aquí para ayudar en todo este proceso de ascensión. Están ocultos entre bambalinas. No interfieren directamente, aunque a veces es necesario.

Este sistema se está desmoronando y ustedes son los que lo están derribando. Todo lo que deben hacer como conciencia colectiva es darse cuenta siempre de que esto es sólo una parte de la expresión que se debe desarrollar aquí, lo que llaman una película. Observa el espectáculo y deja que se desarrolle. Se revelará más información a medida que continúe avanzando el proceso.

Ha llegado el momento de que se levante el velo por completo, aunque en realidad ni siquiera está allí en este momento. Pero sí tu conciencia tridimensional que todavía sostiene ese velo ilusorio. Déjalo ir. La tierra prometida es tu ascensión. Todos ustedes están en medio de esa ascensión. Mientras continúa rugiendo la tormenta, ustedes se están moviendo a través de esa tempestad y seguirán haciéndolo. Aunque a veces parece ser bastante duro, sepan que se están trasladando hacia una parte más suave de esta experiencia.

https://tinyurl.com/3b9vyrud

https://goldenageofgaia.com/ 2023/04/19/sananda-the-white- hats-are-in-control/

Enlace al vídeo completo en español: