Cambio de Equipo

Transición suave

Cambio de Paradigma

¿Golpe de Estado en Rusia?

Nos dirigimos hacia un Reinicio

Se derrama el agua de la Verdad

S i sabes quién eres, no hay miedo

Está sucediendo un cambio de guardia que modifica las viejas costumbres, el viejo sistema ilusorio tridimensional. Pero esto sólo ocurre para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Míralo suceder como si fuera una película que llegará a su objetivo al final y se experimentará un desenlace glorioso, y un comienzo maravilloso para la nueva era dorada dice Sananda a través de James McConnell.

Pero con el cambio de guardia, ya no está, ni estará la vieja guardia porque no aguanta la luz ni la verdad que entra. Porque siempre hablan para permanecer en las sombras, se quedan en la oscuridad, pero no pueden, ya que la luz ilumina esa oscuridad. Deben salir, y están saliendo mucho más rápido de lo que habían planeado.

DEFINICIONES

La expresión “cambio de guardia” se refiere a un protocolo en el que los miembros de una unidad se relevan entre sí en la tarea de custodi ar un lugar importante. El cambio de guardia se realiza a menudo con una ceremonia formal que incluye música, marchas y movimientos coreografiados. El propósito principal del cambio de guardia es asegurar una transición suave y continua en la protección de un lugar importante. Además, representa la lealtad y la integridad.

La expresión “cambio de paradigma” se refiere a una transformación en la forma de pensar, comprender o abordar un tema determinado, concepto o situación. Implica un cambio profundo en los supuestos, creencias y marcos de referencia que guían nuestra comprensión y percepción del mundo, rompiendo con los enfoques anteriores y dando paso a nuevas formas de pensar y actuar.

La expresión “vieja guardia” se refiere a un grupo de personas que han estado en una posición de poder, autoridad o liderazgo durante mucho tiempo, y que se pueden ver como representantes de una generación anterior con mentalidad arraigada. P uede sugerir resistencia al cambio, falta de flexibilidad y obsolescencia en relación con los desafíos y demandas actuales. Estas personas suelen tener un enfoque arraigado en las tradiciones y prácticas establecidas, y pueden ser reacios a aceptar o adaptarse a cambios, ideas innovadoras o nuevas formas de hacer las cosas.

Según Steve Beckow , n inguna de estas personas oscuras prosperará en la atmósfera que existe a medida que se elevan las frecuencias, porque se niegan a ascender . https://goldenageofgaia.com/ 2023/06/23/345392/

JUGADORES

Aquellos de las Fuerzas de la Luz han forzado a que se presente la verdad. Parece que se desarrolla muy lentamente, pero debe suceder de esta manera para seguir el gran plan universal de la Fuente Divina que conduce este proyecto con todos ustedes que son los jugadores dentro de esta película, los actores y el director también. E incluso los productores, y también los espectadores que están viendo esta película. Todos ustedes están participando en el cambio de guardia. Tiene que pasar, está pasando, y seguirá pasando cada vez más.

Verán y experimentarán una nueva experiencia que catapultará estos grandes cambios, elevando el impulso, elevando la cabalgata que está saliendo como una cascada, tal y como el agua cae en cascada después de que explota una presa destruida y se derrama por todas partes el agua de la verdad, la luz y el Espíritu.

A medida que continúas avanzando, permites que sucedan estos cambios primero dentro del individuo que eres, pero cada uno de ustedes es diferente y tiene una experiencia de ascensión diferente. Todo está destinado a ser exactamente como sucede ahora.

Tú eres la catapulta que está creando esto, y todos aquellos que están ayudando en este proceso más allá de este planeta, y velando por ustedes siempre que pueden. Estamos todos aquí para trabajar en este proceso, para llevar adelante esta ascensión.

Y no sólo para la Tierra y todos los seres del planeta, sino para todo el sistema solar, e incluso la galaxia, se está moviendo a través de esta ascensión. Es un tiempo maravilloso. No como tiempos oscuros, sino como la luz y la verdad que avanza. El fin de lo viejo y el comienzo de lo nuevo. Ustedes son el nuevo amanecer que comienza a levantarse. Sean la Conciencia Crística que están llevando todos ustedes. Permítanse ser el Uno.

https://www.meetup.com/ ancient-awakenings

REINICIO

La palabra de la calle es que nos dirigimos haci a un ‘reinicio’. S ignifica un cambio al devolver las cosas a cero. Muy parecido a reiniciar el ordenador , etc. Sugiere borrar lo que esté sucediendo actualmente para traer un nuevo programa o un nuevo sistema operativo . Un proceso para estabilizar lo todo y crear un código estándar para hacer las cosas.

Suena mal porque requiere un cambio, pero la mayoría de nosotros nos sentimos cómodos tal y como están las cosas. Esa es principalmente la razón por la que nos molesta cualquier idea de un reinicio según Deve23 .

La clave para domar al animal llamado ‘ miedo ‘ es saber quién eres. Escribe una lista de las cosas que te preocupan. Asign a a cada elemento de t u lista un valor de uno a diez, siendo uno el menor y diez el mayor temor.

Los robots están a punto de entrar en nuestra vida , dando lugar a vehículos sin conductor, ya sea en tierra, en el agua, en el cielo o en el espacio. Hay mucho en la agenda de l futuro. https://prepper1cense.com/ 2023/06/23/the-street-word-is- that-we-are-headed-for-a- reset-how-will-you-reset-our- world/

NOTICIAS DEL RESETEO

E stamos en un a fase de transparencia , se ha abierto un a puerta y son importantes los canales secundarios. L a gente querrá que se rindan cuentas, opina el informe X-22 . https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=224812

La des moneti zación podría ocurrir mucho más rápido de lo esperado , dijo Michael Goddard en el Foro Económico de San Petersburgo . El grupo de países BRICS ha encabezado el movimiento hacia u na nueva moneda BRICS r espaldada por activos que se anunciaría en su cumbre anual de líderes del 22 al 24 de agosto en Sudáfrica . https://www.lewrockwell.com/ 2023/06/no_author/de- dollarization-could-happen- much-rapid-than-most-think/

El dólar , el euro y la libra esterlina podrían sufrir una pérdida de confianza al mismo tiempo. Si el oro pasa de dos mil a diez mil dólares la onza, el dólar se depreciar ía hasta un 80%. Esto provocaría una ruptura de confianza. La fortaleza del dólar es el precio del oro en dólares, ya que el metal amarillo no es una moneda de banco central todavía . https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=224817

El FMI y el Banco Mundial “ya no funcionan” , según Lula da Silva . https://es.euronews.com/2023/ 06/23/cumbre-de-clima-y- finanzas-el-fmi-y-el-banco- mundial-ya-no-funcionan-segun- lula-da-silva

El Banco Mundial proporcionará a Kiev otros 1.750 millones de dólares. https://sputniknews.lat/ 20230622/el-banco-mundial- proporcionara-a-kiev-otros- 1750-millones-de-dolares- 1140827042.html

¿Qué busca el ‘nuevo pacto financiero mundial’ propuesto por Macron ?.- En la cumbre celebrada en París , representantes de unos cien países abogaron por construir una nueva arquitectura financiera internacional construida tras el fin de la segunda guerra mundial y que se movilicen los recursos públicos y privados necesarios para esos fines. La mayor parte de las críticas de los líderes se dirigió al Banco Mundial y a l FMI . https://actualidad.rt.com/ actualidad/471036-macron- nuevo-pacto-financiero-mundo

ECONOMÍA

Wall Street cae con fuerza y firma su peor semana desde marzo. https://www.eleconomista.es/ flash/#flash_38977

R etrocede e l Ibex español un 2,4% en la semana ante el endurecimiento monetario. https://www.europapress.es/ economia/bolsa-00348/noticia- ibex-retrocede-24-semana- endurecimiento-monetario- 20230623181216.html

Argentina tuvo en mayo un déficit comercial de 1.154 millones de dólares. https://sputniknews.lat/ 20230622/argentina-tuvo-en- mayo-un-deficit-comercial-de- 1154-millones-de-dolares- 1140823188.html

Ejecutivo de BlackRock admite ante la cámara: “La guerra es buena para nuestro negocio. La inestabilidad crea oportunidades para obtener ganancias.” Rusia vue l a los graneros de Ucrania y se va a disparar el precio del trigo . https://thepeoplesvoice.tv/ blackrock-exec-admits-on- camera-we-control-the-world- depopulation-is-good-for- business/

RUSIA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Enlace al vídeo completo en español: