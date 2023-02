Burbujas de Luz

Nueva entrevista de Cobra

Anclaje de la energía positiva

Necesitamos anclar esa energía

Procede del Sol Central Cósmico

Se integrará el espíritu y la materia

Comenzará a crear burbujas en el cielo

La energía espiritual positiva del plano búdico se comenzará a precipitar nuevamente en los planos mental, astral etérico y físico en la superficie del planeta cuando se elimine el agujero negro de los implantes y de la rejilla invertida sobre la superficie del planeta, según revela Cobra en una nueva entrevista.

Desde principios de 2023, se han producido grandes erupciones solares. Se esperaban porque vamos hacia el nuevo máximo solar en 2025. Este aumento de actividad es una parte normal del ciclo solar, pero ahora cobra una gran importancia.

Esta energía positiva procede del Sol Central Galáctico y también del Sol Central Cósmico, y aumentará primero gradualmente y luego exponencialmente, y comenzará a crear burbujas en el cielo, que primero serán imperceptibles, porque serán muy pequeñas. Serán burbujas de pura energía sin anomalías, y en algún momento se harán perceptibles.

El Sol Central Galáctico es un portal de séptima dimensión. El Sol Central Cósmico es un portal de undécima dimensión. Tiene una forma física, pero ésta no es su parte principal. Su parte principal es un enorme ser de energía que habita en ese lugar en particular.

Eso significa que la energía positiva es la fuente de las burbujas del cielo. Los portales de inserción cuántica ocurren cuando la Luz comienza a despejar una parte de la anomalía cuántica, y cuando se abren suficientes de esos portales, pueden comenzar a aparecer burbujas del cielo. Y necesitamos anclar esa energía porque no se anclará sola. Estará allí, pero necesitamos usarla de manera positiva.

Todo el universo ascenderá a una bola gigante de arco iris de Unidad al final del próximo ciclo cósmico. Significa que todos los aspectos del universo estarán conectados entre sí e integrados en uno solo. Espíritu y materia se integrarán. Todos los seres individuales estarán conectados con todos los demás y con todo lo demás. Así que será sólo una gran creación interconectada sin separación. Éste será el próximo ciclo cósmico de millones de años a partir de ahora. Será una creación completamente diferente.

EL POZO

Según Cobra, el pozo sería el último bastión de las fuerzas oscuras. Este foso es un bastión muy poderoso, y cuando se elimine, sería un gran avance que colapsaría el gobierno de la camarilla en la superficie del planeta.

El año pasado hubo una gran escalada entre el grupo Quimera y las Fuerzas de la Luz el 15 de octubre. El grupo Quimera cruzó una cierta línea que no se debe cruzar, y esto desencadenó una respuesta inmediata de las Fuerzas de la Luz. Asumieron un riesgo bastante fuerte, y hubo un gran progreso significativo en ese momento.

Las fuerzas oscuras estaban tan conmocionadas que no pudieron atacar durante bastante tiempo. Necesitaron algo de tiempo para reagruparse y atacaron, pero semanas después. No se imaginaban que las Fuerzas de la Luz harían algo como esto.

Los individuos de las Fuerzas de la Luz que están trabajando en la liberación tuvieron que aclarar sus traumas y su situación hasta el punto en que pudieran igualar al equipo de Andrómeda, que es muy valiente y no tiene miedo. Aún no se han despejado las estaciones de implantes no físicos.

Los pleyadianos y otras civilizaciones estelares positivas no adoran a una Diosa personificada, sino a la esencia Divina Femenina que impregna todo el universo. La raza central galáctica ha creado la red de templos de la Diosa en muchos planetas que forman parte de la sociedad galáctica, y de la red galáctica de Luz.

La raza central cósmica se implicará más activamente con la liberación planetaria desde la activación de la intervención divina, pero se han encontrado con más obstáculos de los que esperaban. Es posible que los seres vivos que ascienden en la primera ola colectiva se conviertan en estudiantes de la raza central galáctica o incluso cósmica.

Hablando de evolución cósmica, el universo consumirá y transmutará gradualmente todo en la tercera y cuarta dimensión, mientras que sólo la quinta y más allá seguirán existiendo. Esto está planeado para el final del próximo ciclo cósmico. Miles de millones de años a partir de ahora.

Aquellos que todavía mantienen y sostienen la Luz son seres muy valientes y poderosos, porque ha habido tantas pruebas, tantos desafíos, tantas decepciones en los últimos años, que aquellos que todavía están sosteniendo la Luz, son héroes de la nueva sociedad y ¡Victoria de la Luz!

https://www. welovemassmeditation.com/2023/ 02/2023-cobra-interview-on- goddess-temple-project-by- wlmm-igag-and-japan-prepare- for-change-official.html

NOTICIAS DEL RESETEO

Todo lo que estamos viendo es una pantomima para traer el reinicio financiero mundial según Kat . Las fechas siempre serán un poco confusas en este camino.

Cuando ocurra la revelación completa, es posible que nos sorprenda saber qué sucedió y cuándo, quién está vivo y quién está muerto, y quién es un actor, un doble o un clon.

Hasta la revelación, tenemos una idea general de lo que está pasando. El futuro es glorioso, milagroso y asombroso, y lo mejor está por venir.

Según Charlie Ward , e stamos viendo el colapso del antiguo sistema. China es el líder de los BRICS por su mayor población y tenencia de oro, seguida de la India , mientras que Rusia aporta el petróleo. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/02/05/kat-anonup- updates-charlie-ward-and-q- the-storm-rider-brics-asset- backed-currency-and-nesara/

Rusia se alza como el cuarto país con más reservas de divisas internacionales y oro a pesar de las sanciones.- El líder es China por 17 año consecutivo. El segundo lugar lo ocupa Japón , mientras que Suiza se ubica en el tercer puesto en activos. https://sputniknews.lat/ 20230206/rusia-se-alza-como-4- pais-con-mas-reservas-de- divisas-internacionales-y-oro- a-pesar-de-las-1135439753.html

El Patriarca ortodoxo ruso Cirilo trabajó para el KGB en los años 70 según la prensa suiza. https://es.euronews.com/2023/ 02/06/el-patriarca-ortodoxo- ruso-cirilo-trabajo-para-el- kgb-en-los-anos-70-segun- revela-la-prens

Se espera que entre en funcionamiento el pagaré respaldado por oro pero tardaría nueve meses en aplicarse. Habría dos o tres meses de transición, pero cuando se active no sería de dominio público sino entre bambalinas. Estamos viendo el colapso de los sistemas fiscales. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/02/06/restored- republic-via-a-gcr-as-of- february-6-2023/

El Reino Unido le ha dado la espalda a la moneda digital y va con la plata. Ahora se entiende por qué el Foro de Davos estaba en pánico. Hay grandes avances aunque no se vean.

Australia eliminará a la monarca británica de sus billetes. https://dinarchronicles.com/ 2023/02/04/kat-anonup-update- australia-to-remove-british- monarch-from-banknotes/

Zimbabue respalda su moneda con diamantes. L a mayoría de los países BRICS utilizan oro y metales preciosos, pero la moneda se puede respaldar con petróleo, tierra y otros bienes tangibles. https://dinarchronicles.com/ 2023/02/04/kat-anonup-update- australia-to-remove-british- monarch-from-banknotes/

T odos sobreviviremos después del colapso y volveremos a la moneda original basada en un sistema de activos duros, sólidos y reales, y en un sistema de metales preciosos.

Turquía planea abandonar la Otan y unirse a los BRICS, y otros países quieren hacer lo mismo.

Un terremoto de magnitud 7,8 sacud ió el sur de Turquía . https://actualidad.rt.com/ actualidad/457236-terremoto- magnitud-7-sacudir-centro- turquia

Hay una guerra de terremotos en el lado oscuro para controlar el petróleo de Oriente Medio mediante el uso de armas tectónicas.

Primero quieren una falsa invasión alienígena y luego vendría el contacto real benévolo. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/02/06/kat-anonup- updates-q-the-storm-rider- earthquakes-in-turkey-deep- state-tectonic-weapons/

Derribado el globo espía . – En una bocanada de humo, el globo espía fue golpeado y luego, un segundo después, la estela del avión de combate voló junto al globo desinflado mientras caía hacia el océano. https://myfox8.com/video/ video-of-chinese-spy-balloon- falling/8363039/

Se dijo que los globos espía chinos del sábado en realidad eran armas de pulso electromagnético que estaban haciendo pruebas. Sin embargo, los sombreros blancos se han encargado de la situación.

Oficiales de sombrero blanco detenidos después de fallar polígrafos.- El general Eric M. Smith ordenó el viernes la detención de dos oficiales de sombreros blancos después de enterarse de que habían fallado dos polígrafos consecutivos destinados a determinar si eran constitucionalistas o no. https://realrawnews.com/2023/ 02/white-hat-officers- detained-after-failing- polygraphs/

Helicópteros haciendo simulacros de guerra urbana en San Diego el 4 de febrero por la noche. https://halturnerradioshow. com/index.php/en/news-page/ news-nation/video-helicopters- doing-urban-warfare-drills-in- san-diego-last-night

OPINIONES

Según Dalboon la gente está sentada al borde de su asiento esperando cuándo pueden cambiar a los nuevos billetes y tener acceso a su cuenta QFS. Todas las instituciones financieras deben estar en el mismo nivel para los intercambios y no deben existir obstáculos. https://dinarchronicles.com/ 2023/02/06/nesara-output-part- 2-by-danlboon-2-6-23/

El ‘Doctor Catástrofe’ augura un sistema monetario mundial bipolar.- En el mundo puede surgir un sistema monetario bipolar que sustitui rá el dominio del dólar, opina el economista Nouriel Roubini , conocido como el ‘Doctor Catástrofe’ por su predicción de la crisis financiera del 2008, en su artículo para el Financial Times publicado el domingo pasado. https://actualidad.rt.com/ actualidad/457278-doctor- catastrofe-augura-sistema- monetario-bipolar

P oofness dijo.- Somos conscientes de vuestra creciente inquietud de que no se está haciendo lo suficiente para responsabilizar a las personas menos amables y que los sombreros blancos no pueden contenerlo. Todo tipo de miedos sutiles están acaparando tu atención. Detente, presta atención, é sta ha sido una misión muy larga. Mucho se revelará con el tiempo.

S e está mostrando l a punta del iceberg, y están haciendo sus conexiones las personas que pueden marcar la diferencia. H ay muchos que saben y muchos m á s que est á n despertando. Los bienes para detener un gran terremoto en los círculos financieros se están manejando en este momento. No tengas prisa por comprar nada; sólo presta atención. El alarmismo se está volviendo intenso y pesado en este momento, aléjate de él. Mant én el enfoque de que « l o bueno está pasando» . Usa el mantra a menudo. Esto también pasará. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/02/05/the-office-of- poofness-weekly-report-i-see- fire/

Zap dice los cambios financieros son difíciles y rápidos ahora ya que las distintas compañías de liquidación compiten por posición y reconocimiento. Las monedas digitales de banco central actualmente están nivelando el campo de juego a través de la demanda de otras monedas mundiales que se utilizarán además del dólar. Esto está creando un efecto dominó en el valor del dólar. Se está produciendo un cambio en la economía mundial hacia la utilización de sus propias monedas respaldadas por activos reales.

Febrero será un mes de establecimiento de valores monetarios en todo el mundo. A medida que la economía digital comienza a establecer líneas en la arena, el petrodólar está a punto de experimentar cambios importantes. Esto ya ha tenido un efecto en la economía creando precios inflacionarios. La confianza del consumidor es el 70%, y muchos han reducido sus gastos.

Este efecto acumulativo sobre los bienes y servicios está a punto de crear un cambio en el mercado hacia una economía respaldada por activos. Los preparativos ya están en marcha para esta transición de riqueza. Es hora de abrocharse el botón de oro. Cuando los mercados alcancen valores reales, todo lo demás que se haya hecho antes de este evento nos preparará para lo que está a punto de ocurrir. https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=216475

Enlace al vídeo completo en español: