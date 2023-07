Belén Pérez (IU-Podemos) se queja por el recorte en los servicios de autobuses en La Urba en plena temporada alta

A nadie le entra en la cabeza que en plena temporada alta se recorte un servicio ya de por sí precarizado en una de las zonas con más afluencia de turistas de nuestro municipio” ha señalado Belén Pérez, concejala portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y Podemos en Roquetas de Mar

Desde el pasado viernes 23 de junio y hasta el 10 de septiembre inclusive, las paradas de “Hotel Sabinal” y “Urba – Oficina de Turismo” quedan fuera de servicio entre las 18 y las 23:55 horas según un pequeño cartel pegado en la marquesina de los horarios que “muchos no ven y otros no entienden el idioma, y a todos enfada por igual, tanto a hosteleros, comerciantes, turistas y vecinos de la zona, porque a nadie le entra en la cabeza que en plena temporada alta se recorte un servicio ya de por sí precarizado en una de las zonas con más afluencia de turistas de nuestro municipio” ha señalado Belén Pérez, concejala portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y Podemos en Roquetas de Mar.

“El turismo es un sector muy importante en la economía roquetera y es por eso que no nos cabe en la cabeza cómo se les ha ocurrido semejante idea” ha señalado la portavoz Pérez quien ha dicho también que “sabemos que Amat es muy dócil respecto a la Junta de Moreno Bonilla, pero su principal misión es defender a las y los roqueteros ante un ataque directo a la imagen turística de Roquetas de Mar”.

Para la concejala Pérez “no es comprensible que Amat y su equipo salgan sacando pecho por ser el municipio con más plazas hoteleras de la provincia cuando los servicios públicos están en un claro retroceso, porque no solo se trata de que venga un turismo de calidad, sino que repitan. Tampoco se entiende que presuman de un Plan Turístico de Grandes Ciudades que se aprobó para su envío a la Junta y del que no se supo más y que no aparece en los portales de la Consejería de Turismo, o que saquen pecho de un Plan de Turismo Sostenible bajo estos mimbres “.

Según las organizaciones de izquierdas se trata “una vez más” de “la desorganización que gobierna el ayuntamiento roquetero” con “más de veinte años de retraso en el servicio de transporte colectivo urbano de pasajeros, que es el que verdaderamente debería dar el servicio dentro de los límites de la localidad” y que “por un lado intenta poner aparcamiento disuasorios y por otro permite que se limite la movilidad en transportes colectivos”.

“Urge un servicio de transporte urbano público, sostenible y eficiente, con un número de paradas y frecuencia que dé una respuesta real a las necesidades de turistas y vecinos durante todo el año, con refuerzos en épocas vacacionales, que no deje atrás a ningún barrio ni núcleo urbano, que esté al alcance de todos los bolsillos, con bonos para aquellos colectivos más sensibles. Urgen también convocar y reunir al Consejo Municipal de Turismo, aquel que quedó muy bien aprobar de cara a la galería y que guardaron en un cajón para no tener que dar explicaciones cara a cara a los sectores y vecinos afectados. En definitiva, urge un equipo de gobierno en el consistorio que trabaje para Roquetas de Mar” ha reflexionado la portavoz de IU y Podemos, Belén Pérez.