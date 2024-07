Ayuntamiento duplica ampliamente las denuncias por incumplir la Ordenanza de Limpieza

Los expedientes sancionadores alcanzan los 127 entre enero y junio frente a los 54 de 2023

El Ayuntamiento de Almería ha duplicado ampliamente, hasta el 30 de junio, el número de denuncias interpuestas por incumplir la Ordenanza Municipal de Limpieza de Espacios Públicos y Recogida de Residuos respecto al mismo periodo de 2023. En los primeros seis meses de este 2024, el Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética que dirige el concejal Antonio Urdiales tiene en tramitación un total de 127 sanciones frente a las 54 del año anterior.

“Mantener Almería limpia es una tarea de todos. Es fundamental que los ciudadanos colaboren y cumplan con el objeto de esta ordenanza, que no es otro que garantizar un espacio público de calidad, sancionando a quienes hacen sus necesidades en la vía pública, a quienes arrojan basuras a las calles y a solares, a quienes depositan los residuos fuera del horario de recogida, con el incremento de malos olores que conlleva, o a quienes no recogen los excrementos de sus mascotas”, ha valorado el edil.

“Queremos mantener una buena imagen de Almería y para ello todos tenemos que colaborar. Si cumplimos la ordenanza ganamos todos, la ciudad estará más limpia y los ciudadanos evitarán sanciones que pueden llegar hasta los 3.000 euros en el caso de las que se consideran muy graves y hasta los 750 euros en los casos leves”, ha recordado.

Ahora mismo el importe medio de las infracciones leves en materia de limpieza está en 435 euros mientras que en Bienestar Animal ronda los 287,50 euros. De las 127 denuncias que se han levantado hasta final de mayo, la mayoría de ellas, un total de 35, son por realizar las necesidades fisiológicas en los espacios públicos o en cualquier otro que no sea el expresamente destinado a tal fin.

Otras 21 se han interpuesto por no mantener los solares sin edificar limpios de residuos y de vegetación o malezas, en condiciones de higiene, seguridad y ornato o por vaciar, verter y depositar basuras, escombros, mobiliario y, en general, cualquier clase de materiales residuales en solares u otros espacios de titularidad privada.

Además, se ha sancionado a nueve personas por facilitar cualquier tipo de alimento a animales en lugares no autorizados por el Ayuntamiento y ocho por no recoger inmediatamente los excrementos evacuados por los animales de compañía en la vía pública o no utilizar agua con vinagre común al objeto de minimizar el impacto de las micciones de dichos animales en el entorno y mobiliario urbano.

Entre las más numerosas también destacan 17 multas por arrojar a espacios públicos cualquier tipo de residuo como colillas, cáscaras, papeles, chicles, restos de comida, papeles o cualquier otro desperdicio..

“Todos estas actos perjudican a la imagen de la ciudad y, sobre todo, a los miles de almerienses que cumplen diariamente con sus obligaciones para que Almería esté limpia”, ha incidido Antonio Urdiales, quien ha concluido asegurando que “el Ayuntamiento va a seguir vigilante para que se cumpla la normativa”.