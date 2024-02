Acaban de embargar mi cuenta bancaria e ignoro el motivo. No soy el primero.

Micronova Solar

Año platónico

Erupciones gigantes

Superonda galáctica

Cambio polar galáctico

De la oscuridad a la luz

Cambio de polos en el Sol

Cambio de polos terrestres

Podría afectar a los satélites

Una supernova es la explosión de una estrella en la que se libera gran cantidad de energía, y una micronova es un tipo de explosión estelar a pequeña escala que sólo dura varias horas. Según Cobra, cuando haya una micronova solar, se produce una superonda galáctica.

Esto parece una clase de astronomía, pero es algo que nos podría afectar a todos para bien o para mal, según se mire. Hace años conviví con los científicos de un observatorio astronómico hispano-alemán y sé que es muy real lo que ven a través de sus telescopios.

La teoría de la superonda galáctica fue propuesta por el astrofísico Paul Laviolette en 1983. Postuló que el centro galáctico emite ondas gravitatorias de forma cíclica, denominadas superondas, que consisten en explosiones de rayos cósmicos que se desplazan siguiendo el rumbo de una onda gravitatoria emitida desde el centro de la galaxia.

ELECTROGRAVEDAD

Paul LaViolette ha producido muchos libros sobre la electrogravedad, un tipo no convencional de efecto o propulsión antigravitatoria creada por el efecto de un campo eléctrico sobre la masa, y sería capaz de alimentar a los platillos voladores. La electrogravedad es una verdadera tecnología anti-gravedad que puede crear una fuerza que depende de la masa del objeto, de la misma manera que funciona la gravedad.

La electrogravedad es un concepto que se refiere a un tipo no convencional de efecto o propulsión antigravitatoria creado por el efecto de un campo eléctrico sobre la masa. Se ha mencionado en varios vídeos y sitios web, incluyendo la idea de utilizar una relación entre la electricidad y la gravedad para desarrollar una nueva forma de viaje.

Se han realizado experimentos sobre la electrogravedad por diferentes individuos, como el ingeniero Luis Alberto Migliorero. Además se afirma que estaban trabajando en ella las grandes empresas del sector aeroespacial en la década de 1950, y que esta tecnología se volvió muy clasificada en la década de 1960, que se utiliza para alimentar el bombardero B-2, y que se podría utilizar para generar energía libre.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Electrogravedad

GALAXIA

La galaxia gira alrededor de un campo toroidal y está conectada con un campo escalar, que crea pulsos oportunos. Hay un pulso cada 26.000 años desde el centro de la galaxia, que emana del Sol Central cósmico, un pulso de partículas tanto físicas como no físicas llamado súper onda galáctica.

Una parte de esta superonda propaga el tiempo y el espacio físico, y otra parte propaga el campo escalar, o aspecto no físico. Así es como el Sol se convertiría en una micronova como puerta estelar. Los científicos antiguos conocían el ciclo y lo llamaron año platónico.

En astronomía, un año platónico se refiere al periodo que tarda la precesión de la Tierra en dar una vuelta completa, lo que equivale exactamente a 25.776 años debido a la precesión de los equinoccios. Este fenómeno implica el giro completo del eje de rotación de la Tierra alrededor de la elíptica del Polo Norte. Este desplazamiento angular equivale a un grado cada 71,6 años.

Cuando el Sol cruzó el ecuador galáctico en 1998, fue el momento exacto en que terminó el antiguo ciclo de precesión y comenzó el nuevo. Otra evidencia científica fue la medición de isótopos en muestras de núcleos de hielo en Groenlandia. Han descubierto exactamente el mismo proceso de transición que ocurre con el final de los ciclos. Descubrieron el evento de micronova solar. Podemos esperar que suceda en cualquier momento.

Según Cobra, hace dos años se produjo un cambio polar magnético en una galaxia, pero el proceso duró sólo unos cuatro años. El campo magnético galáctico invirtió su polaridad en cuatro años, por lo que es un proceso muy rápido. Cuando golpee la súper onda galáctica, sería un proceso de reversión súper rápido, no gradual.

El cambio polar galáctico se asocia con conexiones magnéticas a gran escala en nuestra galaxia. Se relaciona con la idea de un túnel magnético que rodea al sistema solar, conectando dos regiones conocidas como el espolón polar norte y la región del abanico. Estas regiones están conectadas por un sistema de filamentos magnéticos paralelos que forman un túnel magnético alrededor del brazo local donde se encuentra nuestro Sol.

CAMBIO SOLAR

Los polos magnéticos norte y sur del Sol cambiarán de lugar este mismo año 2024. Al cambiar los polos, el Sol podría sacar de órbita a los satélites. Este cambio ocurre cada once años, pero ahora sería más serio porque el Sol se ha vuelto mucho más activo. Estamos viendo la mayor actividad solar de los últimos veinte años que provoca más expulsiones de masa coronal.

https://www.pravda.ru/news/ science/1957509-solnce/

El cambio de polaridad del Sol se refiere al fenómeno periódico en el que el campo magnético del Sol se invierte aproximadamente cada once años, lo que implica un cambio en la orientación de los polos magnéticos solares. Este proceso forma parte del ciclo solar y tiene efectos en la actividad magnética del Sol, como la formación de manchas solares y la emisión de radiación.

El cambio de polaridad del Sol podría tener efectos sobre la Tierra, especialmente en términos de actividad solar y tormentas solares. Durante estos periodos de cambio de polaridad, se pueden observar fenómenos como manchas solares, erupciones gigantes y expulsiones de masa coronal que pueden lanzar gran cantidad de energía y materia al espacio, lo que afecta al sistema solar.

Las consecuencias de estas eyecciones solares podrían perturbar a los satélites de comunicaciones en órbita y, en casos extremos, desconectar partes de la red eléctrica del planeta. Por ejemplo, se han registrado interrupciones en las comunicaciones por radio de onda corta en América Central y en otras partes del mundo como resultado de la actividad solar.

A pesar de estos posibles impactos en la tecnología terrestre, las grandes explosiones solares también pueden generar auroras en los polos norte y sur, ofreciendo un espectáculo natural impresionante. Aunque las tormentas solares pueden tener efectos disruptivos en la tecnología terrestre, también nos brindan fenómenos visuales fascinantes como las auroras boreales.

DESTELLO SOLAR

Una vez cada década tenemos una llamarada solar x20. Una vez cada siglo obtenemos un destello x30, que es aún más poderoso. Y en un caso muy raro, obtenemos un destello x40. Estos son eventos muy fuertes, y si algo como esto sucede ahora, invertiría el polo, creando el cambio polar. Cuando ocurra el destello solar, se podrían extinguir muchas especies porque el tsunami que vendría después arrasaría con todo lo que hay en la superficie del planeta. El destello solar es el sol central galáctico el que activa el núcleo de los soles en el campo escalar.

Nuestro Sol cambia su polaridad cada once años, pero aquí hablamos de interferencia galáctica a nivel escalar. El Sol Central galáctico activa nuestro Sol cada trece mil años durante el máximo solar, y el máximo solar se producirá el próximo año según la ciencia oficial.

CAMBIO MAGNÉTICO

Según Cobra, estamos en la fase inicial del cambio polar magnético que podría desencadenar un cambio polar físico. En el momento del cambio polar magnético, disminuiría la fuerza del campo magnético y cambiaría la estructura entre la corteza terrestre y el manto. Existe una cierta zona de transición entre esos dos, llamada discontinuidad de Mohorovičić. Esta es una capa muy delgada. Y cuando disminuye el campo magnético a su alrededor, pierde su intensidad y se vuelve más líquido, y el manto ya no puede sostener la corteza, por lo que ambos se desenredan. Pero la rotación del manto continúa mientras la corteza deja de girar, creando un tsunami en la superficie.

El cambio de polaridad magnética de la Tierra, también conocido como inversión magnética, implica el traslado de los polos y el flujo magnético, lo que da lugar a un cambio en el campo magnético terrestre. Este fenómeno ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia, con la última inversión magnética ocurrida hace unos 41.000 años.

Durante ese periodo, se debilitó la protección magnética de la Tierra, lo que provocó desastres meteorológicos, tormentas eléctricas, cambios en la biosfera y extinción de especies. Los científicos estiman que los polos magnéticos se invierten cada 200.000 ó 300.000 años, y ya han pasado más de 700.000 años desde la última inversión.

PROTECCIÓN

El campo magnético terrestre es crucial para proteger la vida en la Tierra contra la radiación solar y cósmica, actuando como un escudo protector. En cuanto a las consecuencias de una inversión magnética, se ha observado pérdida de la capa de ozono, cambios meteorológicos a gran escala, glaciación, radiación ultravioleta y extinción de especies de animales y flora.

Con el evento Carrington ocurrido en 1859, que fue una emisión solar muy fuerte, se inició el desmantelamiento del campo magnético terrestre. El proceso se está acelerando en las últimas décadas. Ahora se ha perdido un 25% del campo magnético y disminuye entre un 1% y un 2% cada año, pero ahora quizás más.

En vísperas de año nuevo se produjo una llamarada solar muy fuerte, la más fuerte en décadas. Esto se está volviendo aún más fuerte. En resumen, el cambio de polaridad magnética de la Tierra es un fenómeno natural que ha ocurrido en el pasado y puede tener impactos significativos en el clima, la vida y las tecnologías modernas si ocurre en la actualidad.

ESFERA DYSON

A medida que nos acercamos al destello solar, muchas naves nodrizas se están posicionando en ciertas formas alrededor del Sol para estabilizarlo con esferas Dyson. Esas esferas deben equilibrar los cambios venideros con la súper onda galáctica, porque esos cambios ya están llegando. Por lo tanto, tienen que equilibrar esa energía fuerte para que la Tierra pase por la transición de la manera más armónica posible.

Una cosa que hacen con la esfera Dyson es armonizar las placas tectónicas de la tierra para que no tengamos todos los días terremotos y erupciones volcánicas. Es una tecnología bastante desafiante y está tardando más décadas debido al retraso. Las fuerzas de la luz están estabilizando la corteza terrestre todo este tiempo y evitando un cambio polar prematuro. Estaban previniendo la mayoría de las erupciones volcánicas de los últimos años. Sin su intervención, ya tendríamos un cataclismo.

ECUADOR ATLÁNTICO

El polo norte estaba entre Siberia y Japón. Y luego hubo un cambio polar de treinta grados hace unos trece mil años. Lo que sucedería en este tiempo sería parecido. No podría predecir exactamente cómo será, pero Cobra dice que provocará un maremoto enorme. Ese proceso sería inevitable en cierto momento. Quizás no suceda pronto, pero tiene que suceder. Si ocurriera demasiado pronto, sería un problema, porque el cambio polar y el tsunami no eliminarían toda la anomalía.

Hay evidencia sobre el antiguo ecuador. La evidencia geológica son las micro tectitas que originalmente llegaron a la superficie del planeta hace unos trece mil años. Puedes ver las ubicaciones en las que se encontraron las tectitas. También son los lugares donde se encontraba la antigua diosa del ecuador antes de que ocurriera el último cambio polar.

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/HTYBTw1gnmY