Ángeles Férriz asegura que “el mayor peligro para las libertades y la democracia es el PP de Feijóo”

La portavoz socialista denuncia que Moreno Bonilla responda a las quejas por el deterioro de la asistencia sanitaria en Andalucía “mandando a la Guardia Civil” en caso de protestas profesionales y ciudadanas ante centros de salud

La portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha alertado ante las elecciones generales del día 23 de julio que “el mayor peligro para las libertades y democracia es el PP de Feijóo y Moreno Bonilla, que llena de odio y mentiras todos los rincones de España”, por lo que ha redoblado el llamamiento a andaluces y andaluzas para votar y “salvar a los españoles y españolas de esa política de salvajismo” de la derecha.

Ángeles Férriz ha hecho este llamamiento a la participación masiva en las urnas el próximo domingo a las personas progresistas y “también a las moderadas, sobre todo votantes del PP que están alucinados de ver el salvajismo político de un partido dispuesto a todo por el poder”. Ha incidido en la petición del voto a esos “votantes del PP decepcionados, que no se reconocen en este PP” de la “mentira y del odio” al que están abonados Feijóo y Moreno Bonilla y que apuesta, como el PSOE, por “vivir en paz y no odiando, por convivir y no perder derechos y libertades, por seguir avanzando y no retroceder. Eso nos jugamos 23J”, ha certificado.

La portavoz socialista ha reiterado que el 23J la elección es entre “avanzar y retroceder”, asegurando que, con Pedro Sánchez presidente, “nunca nadie hizo tanto por tanta gente en tan poco tiempo” frente a la involución garantizada con el PP de Feijóo, que “miente descaradamente, no rectifica, no pide disculpas y amenaza al medio y a la periodista que descubren su mentira. Una persona capaz de mentir con tanta frialdad, ¿de qué no es capaz por llegar al poder?”, ha cuestionado.

Férriz se ha respondido que “no hay que suponer” porque “los hechos están ahí”, en referencia a la “oleada de mentiras y de odio sin precedentes, y a la oleada de pactos” del PP con la ultraderecha en ayuntamientos y comunidades autónomas que suponen una “voladura total de derechos a cambio de sillones”.

La dirigente regional socialista ha resaltado, en este sentido, el “bulo sobre Correos y el funcionamiento de este servicio” a cargo de Feijóo y del PP también en Andalucía, lamentando que “ponen en cuestión la labor de toda la plantilla” de la sociedad pública e “incendian el país” con mentiras que cuestionan el funcionamiento mismo de la democracia y que “genera odio”, que se traduce, según ha lamentado, en “agresiones” como la sufrida por un empleado de Correos en Málaga por repartir información electoral. “Nuestro apoyo desde el PP a los trabajadores de Correos mientras el PP les tira por tierra generando tensión y odio”, ha remarcado.

Ángeles Férriz ha apuntado que esta situación se produce también en Jaén, donde el PP lleva sólo un mes de gobierno local y, además de insultar a Pedro Sánchez retorciendo la lucha contra ETA y dividiendo a las víctimas del terrorismo, “ahora censura” desde el Ayuntamiento una obra de teatro protagonizada por Ana Belén. “Hemos visto al PP quitar banderas LGTBi de ayuntamientos, eliminar concejalías de Igualdad y Medio Ambiente, y ahora censurar a Ana Belén”, ha insistido, y ha pedido explicaciones de si el motivo de la cancelación del trabajo de esta actriz es “por ser de izquierdas”.

“Es increíble la deriva del PP, y no será que no están dando señales, están ensañando la patita y el cuerpo entero”, ha aseverado, sumando que estas “barbaridades” continúan con Moreno Bonilla “llamando a la Guardia Civil si hay quejas en la sanidad andaluza”.

La portavoz socialista ha criticado, así, el protocolo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en zonas como Osuna por el que el Gobierno del PP en la Junta obliga a responsables del centro de salud a avisar a la Guardia Civil en caso de concentraciones o manifestaciones a las puertas, como viene ocurriendo por parte de colectivos profesionales y ciudadanos debido al deterioro asistencial en atención primaria y hospitalaria.

Férriz ha alertado de que andaluces y andaluzas “sufrimos no poder ver al médico de cabecera en tiempo razonable, unas listas de espera insoportables, un plan de verano sin suficientes contratos, centros de salud y puntos de urgencias cerrados, profesionales exhaustos y hartos, y otros de patitas en la calle, nos empujan a ir a privada, y ahora no nos podemos quejar porque nos mandan a la Guardia Civil”.

“Que lo diga Moreno Bonilla hoy en la planta quinta del Virgen del Rocío, en Oncología, donde no funciona el aire acondicionado y los familiares tienen que comprar ventiladores para los pacientes”, ha recalcado la dirigente socialista, advirtiendo de nuevo a la ciudadanía “de este PP”.