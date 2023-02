Ana Martínez Labella denuncia que “el Gobierno ha dado un portazo a la ciudad con el soterramiento sin dar ninguna explicación”

La portavoz municipal, Ana Martínez Labella, urge de nuevo al Gobierno a una reunión por el soterramiento y califica de “inaudito” que se reúna con cuatro representantes socialistas antes que con la alcaldesa

La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería y concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha trasladado hoy la “decepción” que ha producido en el seno del gobierno municipal la reunión anunciada para hoy entre la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, y una delegación del Partido socialista, con la segunda fase del proyecto de integración ferroviaria sobre la mesa, que, a su juici,o supone “un portazo del Gobierno de Sánchez a la ciudad de Almería”.

“Si hace unos días confiaba en la posibilidad de un acuerdo, conocida la celebración de esa reunión, la decepción es absoluta. El Gobierno ha dado un portazo a la ciudad de Almería, nos ha cerrado la puerta en todas las narices. Le da una explicación sobre su negativa a aceptar la propuesta de financiación realizada por la Junta a cuatro dirigentes socialistas y no a la persona que está legitimada para recibir esa explicación, que es la alcaldesa de Almería”, ha censurado Martínez Labella, quien ha exigido de nuevo, siguiendo la petición cursada ayer a la presidencia de la sociedad ‘Almería Alta Velocidad’, a la convocatoria del Consejo de Administración para conocer las razones por las que el Gobierno ha dado por “roto” el consenso sobre el soterramiento y encauzar las negociaciones para alcanzar un acuerdo.

“No entiendo por qué no nos dan una explicación que nos merecemos todos los almerienses. Nos la merecemos”, ha exigido la portavoz del Equipo de Gobierno, insistiendo en preguntar qué razones tiene el gobierno para dar por rotas las negociaciones y no seguir sentado en una mesa “en la que poder debatir, seguir negociando respecto de las propuestas que se hagan. Si una opción no es viable, ¿por qué hay que cerrar la puerta?”, ha insistido tras detallar que ha telefoneado personalmente, hasta en tres ocasiones, al asesor de la secretaria de Estado pidiendo explicaciones.

“Negarse a celebrar esa reunión, pero sí dar audiencia a unos señores que no representan legítimamente al Ayuntamiento, que para eso está su alcaldesa y su Equipo de Gobierno. Es inaudito”, ha censurado Martínez Labella. “Entiendo que en la sede de la calle Ferraz se pueda atender a los miembros del partido socialista, pero no es comprensible que en unas dependencias gubernamentales se pueda atender al Partido Socialista y no al Ayuntamiento de Almería”, ha reprochado.

Buscando una coartada

“Debemos reunirnos ya, esta tarde mejor que mañana», ha urgido Martínez Labella, para quien la «sensación» que le produce esta situación es que «están buscando una coartada para justificar no llegar a tiempo. Sería muy triste que fuera así, pero por los hechos, todo indica que es eso”, ha apostillado, reconociendo que “ahora solo hay una negativa, y está del lado del Gobierno, convirtiendo un proyecto que llevamos peleando los almerienses más de veinticinco años en una riña de partidos, en la que el PP no va a entrar. Seguimos defendiendo nuestro compromiso con el soterramiento”, ha recalcado.

Con ello, Ana Martínez Labella no ha descartado que, con el apoyo de la Junta de Andalucía, se fuerce una convocatoria del Consejo de Administración de la sociedad ‘Almería Alta Velocidad’ (AAV), de la que forman parte las tres administraciones, instada por la mayoría de sus integrantes, aunque aún considera que «lo más razonable es que ese haga de ‘motu propio’ por la presidencia de la sociedad». «Insisto, hay voluntad de seguir negociando, el Ayuntamiento quiere seguir negociando y la Junta también lo ha dicho por activa y por pasiva. El compromiso de la Junta es firme para con la ciudad de Almería”, ha recordado, significado en el desbloqueo que de la mano del gobierno de Juanma Moreno se ha producido sobre muchos de los problemas que esta ciudad tenía: el materno infantil, el conservatorio de danza y tantos otros”, ha enumerado.

Finalmente ha insistido en una tramitación anticipada, a la par que se sigue negociando la financiación, para licitar el proyecto y no poner en riesgo la llegada de fondos europeos.