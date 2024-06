Almería diferencias e identidad andaluza

Una verde bandera

que ha hecho de la aurora blanca un cinturón, despliega sobre ti un ala de delicia,

que ella te asegure la felicidad

al concederte un espíritu triunfante.

Este verso del poeta Abu Asbag Ibn Arqam, relata un acto que se celebraba en la Alcazaba en el año 1.051. Esta mención es, al parecer, la cita más antigua a una bandera en Europa y, sin duda, es la primera referencia que se puede asimilar a lo que hoy es la “Arbonaida”, la bandera de Andalucía.

Almería, al-Mariyya, era, en aquella fecha, una ciudad recién construida pero floreciente, fundada por Abderramán III, durante el Califato de Córdoba.

A pesar de estos dos básicos y evidentes certificados de origen hay voces que reclaman que Almería no tiene nada que ver con la Comunidad andaluza y para justificarlo no dudan en buscar parcialidades distintivas y aplicarle a las mismas la generalización.

Es el caso de pretender justificar que nuestra provincia es comunidad autónoma uniprovincial basándose en que, durante el s.IX, la República Marítima de Pechina funcionó como ciudad-estado independiente y aunque es verdad que entre los años 891 y 955 tuvo autonomía política, militar y comercial, esta estuvo encuadrada como una entidad política en el Emirato de Córdoba y posteriormente en el Califato, y en todo caso, acogerse a un cortito espacio de tiempo dentro de la historia del al-Ándalus es demasiada generalización.

Mucho más rebuscada esta la justificación de su pertenencia al reino de Castilla y León durante los años 1.147 y 1.157, un periodo en el que Almería cae en manos de las tropas cristianas (ejercito genovés y leones de Alfonso VII), destruyéndola y acabando con la proyección económica y cultural que tenía. Aquí no solo se generaliza un corto periodo, 11 años escasos, sino que se exalta un hecho que provocó nefastos resultados para nuestra tierra.

Hay justificaciones más actuales, con las que se pretende romper la identidad andaluza, como cuando nos dicen que el habla almeriense es diferente a la sevillana o a la gaditana. Incluso aseveran, vienen a decir, quienes apuestan por un cambio de comunidad autónoma, que es un habla murciana.

La gran diversidad de acentos y de fenómenos fonéticos que existe en Andalucía –con más de 600Km de distancia en coche- es similar a las diferencias que existen en otras hablas de la Península Ibérica (Albacete y Guadalajara, León y Valladolid, Barcelona y Lérida, Bilbao y Vitoria u Oporto y el Algarve), pues siendo una realidad contrastada de que dentro de un mismo habla no existe una identidad absoluta, los defenestradores de la unidad de Andalucía quieren imponer esta condición en nuestra nación. Por cierto, sin saber que si esa regla lingüística se impusiera Adra y Vera, por poner un ejemplo, no podrían estar en la misma comunidad.

Y es que la variedades lingüísticas dentro de Andalucía también vienen marcadas por las influencias de sus zonas fronterizas, de Badajoz por el oeste y de Murcia por el este, de igual forma que en estas provincias están claramente influenciadas por el andaluz.

Pero el argumento más importante -por haber calado en un sector de la población almeriense, por haber creado un sentimiento de remordimiento y por provocar una reacción almeriensista, o murcianista, como justificación- es sin duda la falsa idea de que Almería dijo NO en el referéndum de autonomía de Andalucía.

Andalucía cayó en una trampa perpetrada por el partido en el poder (UCD) y apoyada por A.P. cuyas consecuencias pagó (y sigue pagando) la población almeriense. Las normas que expresamente cocinaron, para que en Andalucía no saliera la autonomía de pleno derecho, se condimentaron con una serie de ingredientes antidemocráticos que no se han usado para ninguna otra consulta popular. Ni para el País Vasco, ni para Cataluña, ni para ninguna consulta electoral.

Almería se posiciono con claridad, votaron a favor 119.550 personas y en contra 11.450, un resultado que no ofrece ninguna duda.

El problema radica que los poderes políticos y los poderes facticos, cuadriculados en los esquemas mentales del centralismo heredado del régimen anterior (que no había que votar, las cosas se hacían tal como querían), establecieron como norma específica, contra las pretensiones populares del momento, la regla del embudo, “todo lo que no sea claramente tuyo, será para mi” y sumaron a sus 11.450 votos que decían NO, 12.527 votos en blanco, los 1.413 votos nulo y los 139.199 electores que no votaron y concluyeron, todos estos sumados son los almerienses que se oponen a una autonomía de primera.

Con esa regla electoral, el que gobernaba en España en esa fecha, Adolfo Suarez, no podría haber sido presidente, pues su lista (en 1979) fue apoyada por el 23,35% del censo, mientras que un 33% no fue a votar. Y prácticamente este sería el caso en todos los procesos electorales que se dan. Incluso hoy, el discurso del P.P. se sitúa en que debe gobernar el partido más votado, aunque éste represente un 15% del electorado, dándole validez solo a los que votan, sin tomar en consideración a los que no lo hacen (pero para la autonomía andaluza sí había que hacerlo).

La gravedad de la trampa fue doble al tratarse de Almería, ya que sus datos estadísticos eran de los que peor actualizados estaban, muertos que continuaban censados, y donde se daba un alto porcentaje en emigración, a otras provincias o al extranjero, que no tuvieron vía fácil de votación. En todo caso, y aceptado esos resultados, SI debió ser SI y NO debió ser NO.

No ha habido, en nuestra historia democrática, ninguna otra consulta o elecciones bajo el paraguas de esta norma, pues ¡nada saldría viable!

Los daños sicológicos que supuso aquel “tongo” han seguido ahondándose a través de quienes siguen defendiendo la supuesta “unidad nacional de España”, y por tanto la inexistencia de la nación andaluza, o a través de quienes encogidos por el trauma de aquella “falsa derrota” toman como salida airosa un soso almeriensismo, con una injustificable comunidad uniprovincial, o un murcianismo, con una anexión a esta comunidad.

Es evidente que estamos en el exterior, somos la provincia más levantina de todas y la peor comunicada. Puede que tengamos el habla menos sonora y ritmosa, que carezcamos de muchas cosas que tienen nuestras provincias hermanas, pero ellas tampoco tienen la Alcazaba, los metros de playa, las horas de sol, la producción hortofrutícola, Cabo de Gata, a David Bisbal o a Tomatito, ni tuvieron a Celia Viña, Nicolás Salmerón, Jesús de Perceval, Manolo Escobar o Antonio Torres, y es que si todas fueran iguales, todas serían Málaga, Sevilla, Almería o alguna de las otras cinco provincias, pero no sería Andalucía.

Almería necesita saber que no es una convidada de piedra y que puede, debe, levantar su voz en, y por la, igualdad de condiciones que el resto. Andalucía es multicultural y variada, esa es su riqueza.