Alicia en el País de las Precampañas

Esta mañana mientras tomaba un café y unas galletas María, he tenido una revelación que podría cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Os pongo en situación, 9:12 de la mañana, amenizo mi desayuno con la lectura del artículo del concejal mojaquero Manuel Zamora, haciendo referencia a la encuesta turística realizada por la oficina de turismo de Mojácar, que muchos hemos rellenado y de como según Zamora, esta es la herramienta del Partido Popular para elaborar su programa electoral.

Es cierto que veo esta semana algunas iniciativas que me sorprenden por parte de la concejalía de turismo, he visto reunirse con los empresarios hoteleros e intentar implicarles, hecho que debería este equipo de gobierno haber echo durante todo su periplo de 16 años al frente del consistorio.

He rellenado como ya os he contado una encuesta echa al ciudadano, por fin, después de tantos y tantos años exigiendo, rogando de un poco participación ciudadana, por fin un atisbo de ello, aunque se use para que el PP haga su programa, ha merecido la pena, aunque hubiera tenido que pagar, una experiencia que no conocía, participación ciudadana por parte del ayuntamiento de Mojácar.

He visto a través de las redes municipales, como se participaba en la “Feria de Turismo de Berlín”, esto también me ha entusiasmado, siempre con los que he tenido el gusto de debatir sobre el turismo en Mojácar, puse sobre la mesa el hecho de que no se puede vender Mojácar desde Mojácar, que hay que salir a buscar al cliente y las ferias son grandes escaparates, me sorprende, que habiendo caído el peso de Mojácar en “Fitur” durante años, ahora se apueste por otras ferias, pero es lo correcto, salir a buscar al turista, el siguiente paso es llevar Mojácar a esas ferias, con una apuesta más ambiciosa, con una puesta en escena que deje ver nuestras fiestas, nuestra gastronomía, y todo lo que nos hace especiales, más allá de la entrega de unos pocos panfletos, para que estas ferias sean productivas y se note en la afluencia de visitantes.

Bueno como no quiero teneros más tiempo en vilo, con la intriga de conocer esa revelación que podría cambiar nuestra sociedad, os cuento esta idea que me ha golpeado la cabeza y me ha echo entender lo que sintió Isaac Newton bajo aquel manzano.

Va esta reflexión para los que nos gobiernan desde las más altas instituciones, la solución a todos nuestros problemas no está en subir las pensiones o los sueldos, no está en bajar impuestos o regular precios, solo hay una formula para solucionar todos los problemas de los ciudadanos de una sola vez, una iniciativa milagrosa capaz de hacer realidad todos nuestros sueños, ampliar la precampaña electoral, indefinidamente, queremos vivir si es posible en una precampaña perpetua, un mundo maravilloso de cuento de hadas en el que los gobernantes toman iniciativas por y para el ciudadano, queremos ser felices. Dos meses de precampaña se nos hace corto, por muchas cosas que hagan en este periodo, por muchas cosas que inauguren o pongan en marcha, no cubre nuestro bienestar para toda la legislatura, por eso pido más tiempo, quiero vivir siempre en precampaña, para que todos los días se hagan cosas, para ser todos felices y comer perdices y esas cosas que nos dicen los cuentos.

Por favor Señor Sánchez, señores ministros, y resto de diputados del parlamento, centraros en esto, es la única solución, cambiar el sistema electoral de forma que la precampaña de las elecciones municipales, dure al menos tres años y medio y ya está, esta es la formula, con este pequeño cambio de ley, todos nuestros problemas quedaran solucionados. Así seremos felices de verdad y no viviremos en pueblos de legislaturas aburridas, seremos como Alicia en el País de las Precampañas.