Algo ha cambiado

Estas erupciones solares masivas, son una gran bendición ya que están expandiendo nuestro nivel de conciencia en forma de la que sólo nos daremos cuenta dentro de unos meses, según Judith Kusel. Con toda la activación de las pirámides, los centros de energía cristalina y la columna vertebral de la Tierra, esto significa que ahora estamos conectados al séptimo Sol de la iluminación una vez más, a medida que regresan los discos solares y se activan.

Más que esto, está marcando el comienzo de enormes cambios no sólo en nuestro nivel de conciencia, sino también en nuestro nuevo cuerpo energético cristalino, a medida que regresa el equilibrio. Esta energía trabaja intensamente con el elemento agua. Agrega fuego al agua y obtendrás vapor. A veces te sentirás como si estuvieras en una sauna finlandesa y, por lo tanto, te limpiarás y purificarás a un nivel muy profundo.

Lo viejo se derrumba ahora porque no puede mantener su forma. No te sorprendas si tu vida da también giros inesperados y sepa que ya no funcionarán los planos mejor colocados ni las estructuras antiguas. A veces parecerá como si estuviéramos en una nave espacial, entrando en un agujero negro, sin tener idea de lo que nos espera y esperando revelarse. Sin embargo, en el proceso se abre lo nuevo, a medida que nos expandimos hacia un conocimiento cósmico superior, encontramos nueva vida y formas de vida, formas más elevadas de vivir, vidas centradas en el corazón y formas más profundas de cocrear con amor.

Sin embargo, aquí reside la gran bendición: a medida que nos adaptamos a una vida totalmente nueva y también a una dimensión mucho más elevada, se expande nuestro genio creativo y encontramos nuevas formas de expandirnos plenamente hacia nuestro potencial más elevado del alma, el liderazgo y la verdad de quiénes y qué somos, pero ahora al unísono con otras almas y con gran amor, compartiendo la misma visión ampliada.

De hecho, estas llamaradas solares nos están elevando más allá del más allá. Los diez años verán tal transfiguración como nunca antes se había conocido ni registrado. El descanso y estar en la naturaleza es muy necesario ahora que está empujado al máximo el acelerador cósmico.

ÚLTIMO SUSPIRO SOLAR

Ha terminado la tormenta geomagnética extrema de este fin de semana, pero podría haber un último suspiro. Los pronosticadores predicen un regreso a condiciones severas G-4 el 12 de mayo, cuando una o más tormentas solares podrían chocar contra el campo magnético de la Tierra. En el mejor de los casos, las erupciones del 12 al 14 de mayo probablemente sólo causarán golpes indirectos.

Sin embargo, el ‘riesgo’ podría regresar el 15 de mayo. En esa fecha la mancha solar atravesará una región del Sol conectada magnéticamente a la Tierra a través de la espiral de Parker. Los protones y electrones de las explosiones del 15 y 16 de mayo podrían regresar en espiral a la Tierra y llover sobre nuestro planeta. Esto se llama una tormenta de radiación y podría alterar la electrónica de los satélites y provocar apagones de radio polares.

China está fortaleciendo su economía para su guerra con Occidente. https://finance.yahoo.com/ news/china-fortifying-economy- war-west-050000842.html

El analista Ed Dowd dice que es inevitable un shock financiero. https://usawatchdog.com/huge- financial-shock-inevitable- hitting-now-ed-dowd/

La política monetaria de Europa no está sincronizada con la de EEUU según el Financial Times. https://sputnikglobe.com/ 20240512/europes-monetary- policy-not-in-sync-with-us- anymore-1118398779.html

