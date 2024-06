9J: Pueblos de Europa libres o barbarie

“La calidad teatral del mundo político se había tornado tan patente, que el teatro podía aparecer como el reinado de la realidad”. Los orígenes del totalitarismo. Hannah Arendt

Vaya por delante que instamos a la abstención activa en las ‘elecciones’ europeas, pues no se dan los requisitos mínimos democráticos y de control a Doble Llave del recuento de los votos en un Estado de Derecho no autocrático. Ni ha existido un espacio mínimo para publicitar sus mensajes electorales los candidatos de formaciones pequeñas presentados, en espacios de difusión públicos, o en medios sufragados con publicidad institucional, con los impuestos de todos. Además, han pactado a derecha e ‘izquierda’ para proseguir con esta ignominia de dudosa legitimidad, donde la Separación de Poderes se vulnera a diario.

¿Se puede votar a alguien que nos ha mentido hasta la saciedad tratándonos como imbéciles? Por supuesto, y en el colmo del masoquismo político alabar al mendaz líder encumbrado que toque, imaginándolo como un ‘maestro de la estrategia’ por habernos dejado por su picaresca con cara de tontos. Los resortes de la propaganda, multiplicados por los avances tecnológicos, facultan a cualquier desvergonzado tahúr, amancebado por poderes económicos transnacionales, al estrellato del candelero mediático.

Conceptos que se desdibujan, palabras cuyo significado se desvanece, verbos sin alma travestidos de rameras… Fantoches que no aparecen en las pantallitas por su celebridad, sino que son famosos porque se dislocan por chupar cámara, con toda una mesnada de indigentes mentales que jalea cada una de las sandeces del memo en el pedestal de los figurantes de turno.

Así, podemos comprobar en la delirante factoría de ‘ingeniería social’ de los ‘think-tanks’ (tanques de pajas mentales) de las universidades clasistas y neorracistas de Yanquilandia, tan imitadas por los catetos aquí, cómo se ha desustancializado el vocablo ‘libertario’, en el mundo anglosajón, sobre todo, mixturado con los términos ‘liberal’, o con el invento gringo del ‘libertariano’. Intentaremos desbrozar grosso modo esta más malintencionada que calculada confusión.

El libertario, heredero de la más noble tradición anarquista, lucha por la libertad en todos los órdenes, pero de modo prioritario en relación al Estado, los tentáculos eclesiásticos, la ‘prensa’ oficialista dopada por el gobierno, el aparato docente adoctrinador, así como frente a toda ideología alienadora. El liberal, sin ser enemigo del primero salvo que degenere, podría considerarse un libertario minarquista, el cual trata de contemporizar un tiempo con el Estado al no poder sustraerse por completo a él, y suele no ser infrecuente a la postre que el Leviatán jacobino le fagocite. Y por último, tenemos la burda farsa gringa del ‘libertariano’. Este, proclama públicas alabanzas por la libertad, en especial la económica, dice vindicar retóricamente la formalidad democrática, para una vez llegado al poder desacreditar a verdaderos libertarios y liberales, con el indigno fin de conducirse cual vergonzante socialdemócrata de pacotilla más, adoptando las totalitarias fórmulas peores del ‘comunismo’ centralista y las de un ‘capitalismo’ corporativo de amiguetes a un tiempo. El espantajo del ‘libertariano’ a la yanqui tan sólo busca atentar contra la Separación de Poderes, la Independencia Judicial – del Banco Azul, sí, pero también del Estado extranjero vaticano o de adscripciones doctrinales y políticas -, el libre mercado y la libertad de conciencia. Propala toda suerte de patrañas, y finta con desparpajo de trilero para no ser motejado de vulgar fascista enmascarado, su condición real.

De este modo, el descendiente de moros – sic – pasiegos Abascal ha pretendido coronarse en el madrileño Vistalegre, con más hedor a rancio que cuando el coletariado del marquesito de Galapagar y su cínica consorte postureaban de haber superado la lucha de clases por una pantomima de conflicto ‘de género’, arrastrado en forma de ‘pecado original’, al estilo capcioso frailuno. Sin embargo, ¿qué tienen que ver esos líderes ultras extranjeros con el clerical-franquismo falanjeta, presto a salmodiar el rosario ante Ferraz, que vertebra la hueste tragasapos de Santi Matamoros Abascal? ¿Existe algo más allá del arrimo al unto…? Con un líder de la catadura amoral del moro (sic) pasiego Abascal ejerciendo de barato bufón del carnicero Netanyahu, tras casi cuarenta mil muertos, en su mayoría civiles, del atroz infanticidio de Gaza, lo raro es que no reivindiquen además el canibalismo como experiencia fashion-gourmet. Sus descerebrados adeptos tragan con lo que les echen.

Después de las canalladas hostiles de lo del software-espía Pegasus y de las bases de drones-kamikazes por parte del autoritario y corrupto Estado marroquí, contando con autorización de Mossad para su despliegue, ¿qué esperabais, mamarrachos ‘patriotas’ de cartón piedra, que se pasease Sánchez a dar pomada por Tel-Aviv? Cuando por fin parece, tras los pacientes esfuerzos del sabio catedrático experto en geoestrategia de la Universidad de Granada, Javier Jordán, que en Moncloa entienden el significado de ‘realismo’ en política exterior – es decir, el toma y daca, obras son amores -, Feijóo y su compinche Abascal a lo que se dedican es a brindar al sol con Rabat, aliado militar del sanguinario imperialismo sionista. Por favor, instamos a que les impongan ya al gallego del P.P. (Partido Podrido) y a su conmilitón el pasiego-‘vasco’ vox-mitivo la condecoración jerifiana de la orden del trono y la ‘itur hagvura’, medalla israelí al valor, simultáneamente, por sus servicios distinguidos.

Y en relación a la relación con el Pueblo-mártir de Ucrania, ¿qué nuevas incoherencias nos esperan? Recordemos que el número dos de la Melones Meloni, Salvini, se hacía fotografiar con una camiseta estampada con la jeta del zar Vladi Ras-Putin frente al Kremlin, en plan turista lametraseros. Marine Le Pen, también muy fan de los socios de gobiernos autonómicos de Feijóo, nunca ha dejado de ser el felpudo gabacho mercenario de Moscú. Y lo de Milei es para echarle de comer aparte. Recordemos tan sólo que ese farsante desaprensivo arrastra el complejo de no ser judío de linaje matrilineal, por tanto, segundón en ese mundo. Aunque seguro que su apellido Milei – ¿abreviado? – no tiene nada que ver en parentesco con el clan del padre de Netanyahu, polaco nacido Benzion MILEIkowsky, ¿no? Aunque no debe extrañarnos, con candidatas como la enemiga del Agro Teresa Ribera, de la P$OE o la opusina Dolors Montserrat, que surja otro populista de la catadura del Peluca Milei aquí el día de mañana (y por cierto, empoderadísimas superwomen cañís peperosociatas, ¿para cuando la paridad de sexos en las FFAA en el E. español, hipócritas machistas…?).

La ‘izquierda’ y la derecha estadolátricas se han hermanado, al parecer, con el espantajo del putinismo redentor. Trump y los ‘neocons’ pastorean a los esperpentos rojipardos europeos con tanta facilidad, que sólo le falta al sátiro bocazas neoyorquino anaranjado preparar la fiesta a su amigo, al que considera un ‘genio’: el secuestraniños zar Vladi, el Envenenador, próximo invitado estrella en su mansión de Miami de Mar-e-Lago, seguro… El Memorándum de Budapest, rubricado con la garantía de Washington y Londres en 1995, por el que Ucrania cedía su arsenal atómico a Rusia a cambio del respeto a su integridad territorial, vale menos para el putinista Donald que una sesión de lavado de sable con una estríper de moda, en compañía de sus partidarios del kukluxklán de barbacoa.

Lo peor de todo apunta a que a los ciudadanos europeos nos dejen con la misma expresión de profunda idiocia que tras aquel infame Pacto Ribbentrop-Molotov entre nazis y soviéticos para la redefinición de las fronteras del Subcontinente, el cual detonó la II Guerra Mundial. ¿Existe alguien por ahí tan mentecato que se figure que si el Kremlin ha utilizado sus materias primas para chantajear a Bruselas, si consigue anexionarse de modo definitivo Crimea y el Donbás no vaya a seguir tirando balones fuera para tapar su ineptitud y colosales corruptelas institucionalizadas? Si Bruselas y Washington se pliegan por apaciguamiento (‘appeasement policy’) a las amenazas nucleares del matón indigno Putin no habrá otro horizonte que ser condenados a la servidumbre y el terror. Cualquier uso de ‘nukes’ atómicas supone un ataque a territorio OTAN, ya que la nube radiactiva afectará a los Estados que la integran, aleatoriamente. Sin olvidar que Ucrania estaría legitimada para replicar golpeando las centrales nucleares en territorio ruso. El faraón Ras-Putin y su servil cártel de oligarcas no deben dudar, ni lo más mínimo, que si utilizan armamento atómico como elemento de persuasión, la respuesta hará que sea imposible distinguir acto seguido a toda el área metropolitana de Moscú del culo chamuscado de un babuino.

Nadie está a salvo de esta sombría barbarie que se cierne sobre Europa. El atentado al mandatario europeo eslovaco Robert Fico, por parte de un fanático putinista que lo tachaba de demasiado ‘occidental’ – al igual que cuando un sectario sionista asesinó en público al primer ministro Shamir por considerarlo ‘blando’, con el objeto de reventar la culminación de una paz duradera en Palestina -, los tentáculos de la opresión, de la cizaña contra una Casa común no autoritaria europea nos ponen a todos en la diana… ¿Puede extrañar a alguien que el Estado totalitario vaticano, por boca del viejo colega del genocida gorila argentino Massera, Bergoglio, inste a Ucrania a ‘rendirse’ y llame a los europeos ‘perros que ladran a las puertas de Rusia’? El tirano Ras-Putin y el teócrata Jorge Mario, se han vuelto tal para cual, no son necesarios para corroborarlo ‘mariconeos’ ni ‘cotilleos de mujeres’, en infelices expresiones del obispo de Roma conchabado con el Kremlin.

Con una oposición tan lamentable al presidente Sánchez no resulta plausible que vayan a doblegarle por las presuntas deshonestidades en los negocios de su mujer – con la que no está en régimen de gananciales, por lo que puede desmarcarse -, hermano y padre. Al contrario, a este paso convertirán al guaperas de Moncloa en un trasunto redivivo de Guzmán el Bueno, dispuesto a arrojar el puñal a los verdugos castellanos de su vástago antes que rendir el castillo, con el aplauso entusiasta de su tropa. Y sin viajar a la Baja Edad Media, ahí está el ejemplo del hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, que condenado a cárcel su propio hijo por financiación ilegal de su campaña electoral, no ha usado sus poderes ejecutivos para exonerarle. Si Pedro Sánchez públicamente acompañase, con lágrimas en los ojos, a su mujer, a su hermano o padre a la puerta del trullo su figura pasaría de la opereta a revestir perfiles épicos: ¿alguno es consciente de adónde conduciría mitificar a ese insufrible narcisista…?

Entre tanta payasada de culebrón nadie hablará de la programada depauperización terrible que sufrimos Pueblos subdesarrollados, como el andalusí, obnubilados sus habitantes por el mediático chafardeo desculturizador y alienante. Ni como, sin control de tribunal de competencia alguno, el aceite de oliva virgen extra tiene idéntico precio en almazaras y supermercados de distintas cadenas, como muchos otros productos. O de cómo es posible que repartiendo ‘ayudas’ al pútrido majzen (la casta) magrebí y a otros Estados adversos a la Democracia, todavía no existe Corredor mediterráneo ferroviario hasta Almería, ni Central Algeciras-Bobadilla. El segundo envejecimiento poblacional del mundo, tras Japón, testifica el fracaso ruin de los que nos malgobiernan.

Al igual que Palestina ya no es un Pueblo apátrida, tras ser reconocido por la ONU, mañana Al-Andalusía desplegará sus verdiblancas alas, libre de sectarismos cainitas inducidos, y volverá a Renacer…. ¡Andaluces, no emigréis más, asesinan la Dignidad humana de nuestro Pueblo por la miseria a diario, combatidles en todos los frentes, el Futuro nos pertenece, venceremos!

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador de Liberación Andaluza. Cuenta de Twitter bloqueada por la censura: @lascultura Nueva: @liberacionan