5. Las mentiras del 0,0% azucares En muy fácil encontrar en cualquier supermercado decenas de productos que dedican gran parte de sus envases a transmitir que contienen 0,0% de azúcares. Esto no siempre es verdad y juegan a confundir a los consumidores. A la hora de elaborar estos productos sin azúcares, se suelen utilizar edulcorantes de bajísima calidad. Además, el consumo excesivo de estos edulcorantes, que a menudo son compuestos químicos poco saludables, se puede reflejar de forma negativa en nuestra salud: malestares gastrointestinales provocados por su efecto laxante, náuseas y descomposición. “No obstante, existe la errónea falacia de englobar a todos los edulcorantes por igual y eso es un error: igual que no todos los chocolates son iguales, los edulcorantes tampoco lo son; es un mensaje muy simplista que roza lo absurdo”. 6. Cuidado con los productos “light” Que un producto sea light no implica que sea bajo en grasas. Light hace referencia a que contiene un 30% menos de calorías, grasas, azúcares o sal que la versión convencional. A la hora de hacer la compra, hay que saber identificar a qué hace referencia la palabra light y si nos interesa. Para que un producto sea light estamos asumiendo que habrá un reemplazo inicialmente más saludable frente al producto original. Sin embargo, esto no siempre es así, pues para mantener las propiedades organolépticas son necesarios aditivos que acaban convirtiendo al producto en un listado casi infinito de ingredientes. En muchos casos lo único que conseguimos es considerar que estamos alimentándonos de una forma más saludable solo por consumir menos calorías. Es importante saber lo que comemos y no fiarnos de las apariencias, pero también debemos acompañar nuestra alimentación de un ejercicio regular. 7. No te fíes del ‘Nutriscore” Esta escala fue creada para brindar orientación nutricional con tal de tomar decisiones más saludables y desde el principio ha sido motivo de duras críticas por los profesionales del sector. Además, no son 1 ni 2 los países europeos que se han opuesto a este sistema y, de los que en su día lo adoptaron, algunos están considerando dejar de aplicar este semáforo con tal de proteger sus productos y su gastronomía, como es el caso de Italia. “Un A verde en el semáforo no es sinónimo de nada, pues basta con ajustar un poco los parámetros positivos y negativos sin tan siquiera tener que cambiar la fórmula para escalar la nota que ofrece este algoritmo”, indica Cañada. Pese a que el sistema está realizando constantes ajustes año tras año, el sistema sigue siendo un blanqueador de etiquetas que confunden enormemente al consumidor. vamos a poder comprar desde las propias aplicaciones de las redes sociales sin tener ni que derivar tráfico a las páginas web. Es algo se implantará en España en pocos meses, primero en TikTok y posteriormente en otras plataformas. Además, muchos consumidores optan por utilizar la red para localizar productos específicos y comparar precios; lo que también permite que tengan más tiempo para ver las cualidades de cada producto y sigan esa mentalidad cada vez más extendida de primar la alimentación y el cuidado personal a través del consumo de productos más saludables” sintetiza Luis Cañada, de “La compra en los supermercados está preparada para que sea muy impulsiva, por lo que es fácil caer y no fijarse en lo que metes en el carro. Sin embargo, en un plazo inmediatosin tener ni que derivar tráfico a las páginas web. Es algo se implantará en España en pocos meses, primero en TikTok y posteriormente en otras plataformas. Además, muchos consumidores optan por utilizar la red para localizar productos específicos y comparar precios; lo que también permite que tengan más tiempo para ver las cualidades de cada producto y sigan esa mentalidad cada vez más extendida de primar la alimentación y el cuidado personal a través del consumo de productos más saludables” sintetiza Luis Cañada, de FITstore