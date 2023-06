23J: más turnismo bipartidista, ¡qué emoción!

“La primera vez que me engañes la culpa será tuya, la segunda será mía”. Proverbio egipcio

Debo confesar mi ingenuidad, la primera vez que escuché lo de la idilico-salvífica Agenda 20-30, hoy más conocida como Agenda Vente y Trinca. Me figuré con candor que se referiría a los veinte o treinta escoltas que iban a necesitar los ejecutantes y cómplices de planes de ingeniería social, una vez apeados del cargo. Al estilo de aquellos resentidos neoinquisidores nazis y estalinistas que orquestaban, desde sus aparatos de Estados totalitarios, infalibles planes quinquenales como el que desertizó el Mar de Aral o de salvación nacional mediante el compulsivo militarismo, sin molestarse en realizar una mínima pedagogía, sin debatir con la Sociedad Civil acerca de la seráfica bondad de sus fines. Al contrario, a la manera de aquel generalote brasileño, al no entender los súbditos cariocas el fin del absolutismo en el S. XIX, públicamente les conminaba: “¡Tendremos la democracia, y el que no la quiera lo moleré a palos!”. Los amos de los cortijos estatales ordenan en la ONU las deshumanizantes prioridades pobristas, y su secretario general Guterres gruñe, desenvainando su perruno sable filoyanqui. Obedeced sin rechistar, plebeyos, al ‘diktat’ de Washington para enmascarar dinámicas de Lucha de Clases, sin faltar cursis cortinas de humo ‘ecofeministas’ y de las JONS. De las presuntas mejores intenciones también puede estar empedrado el camino hacia el infierno.

Los signos se han vuelto nítidos frente a los no creyentes en el sendero de redención de Noesnoperosí Sánchez y su muleta Yoli, por poner en duda que untando las tostadas con Tulipán combatimos el cambio climático. Atrevedse a cuestionar la inmaculada transparencia de INDRA en el recuento electoral de votos – sin verificación ciberelectrónica a doble llave ni observadores internacionales – y la bóveda celeste se desplomará sobre las escépticas cabezas. Las vacas por maldad se tirarán más cuescos para acentuar la huella de carbono, a no ser que comamos gusanos y grillos. A mala leche llamaradas solares fortísimas volverán inútil cualquier bronceador factor 50+. La Tierra se desplazará de su eje por desequilibrarse al irrigar árboles con agua subterránea. Por no perpetrar el etnocidio de la destrucción de los azudes andalusíes, esenciales para la salubre oxigenación de las aguas fluviales, no podremos criar esturiones en el Alto Andarax de Almería y los salmones no ascenderán hasta la murciana Sierra Espuña en el tiempo del desove. Mares y océanos recalentados cocerán a casi todos los peces sin pasar por los restaurantes. No habrá más pollos porque las gallinas se declararán en huelga indefinida. Volcanes y terremotos proliferarán cual setas en otoño. Las mujeres se inmolarán en masa por follar tan poco, junto con sus ‘aliades’ por matarse a pajillas. Nuevas pandemias universales, que podrían convertir en hermafroditas a los gatos de Bill Gates y Klaus Schwab, precisarán de juntas cívico-militares en los gobiernos, toques de queda y somatenes por los cruces y las esquinas. Y lo peor de todo, la que llegó como Srta. Rottenmeier y ha salido como Cagancho en Almagro, la Pija-aparte Irene Montero podría volver, antes de pillar cacho de la puerta giratoria pactada con Yoli, para anunciar en el telediario un apocalipsis zombi machirulo.

Aquí la relevancia suprema consiste en el triunfo del ‘relato’, mediatizado por la propaganda urbi et orbe. ¿Consigue la P$OE la alcaldía de Barcelona con la ayuda del P.P. (Partido Podrido) y de la Colau, y los indepes ni siquiera amagan con movilizarse en masa por el procés? Se debe a la inteligencia de Periquito Sánchez, no a que dejase a Caixabank absorber Bankia por la jeta, tras privatizarla, y se hayan esfumado ¡400.000 millones de euros! del contribuyente para que los de Pedralbes y sus palmeros devoren mariscadas y trasieguen Prioratos gran reserva por Palamós. ¿Anuncia el bigardo Sánchez que se vuelve a proyectar el caduco trampantojo de un túnel bajo el Estrecho de Gibraltar? Está al caer en vista de las prisas que se dan por desarrollar un Corredor central de mercancías Bobadilla-Algeciras, que acabaría con la gigantesca bolsa de marginalidad en el sur de Cádiz. ¿Como podéis dudar, ingratos, del visionario Sánchez, el cual en Moldavia acaba de vaticinar que el Corredor mediterráneo alcanzará el Mar Negro? El Perro está ocupado en la tarea, no hay más que observar la diligencia que le mueve al retrasar una década más el Corredor ferroviario de mercancías hasta Almería, importándole un cuerno los miles de contaminantes camiones que se ven obligados, para transportar millones de toneladas de productos hortofrutícolas de los invernaderos, a acrecentar el Calentamiento global por su desidia y cinismo. ¿Ecofascistas germanos organizan una campaña de desprestigio contra la fresa de Huelva, competencia de la alemana más cara, con la excusa de la supuesta afectación falaz a Doñana? Mano dura contra trabajadores y empresarios onubenses, que para eso el presidente de la Junta de Andalucía, exvocalista de Falsas Realidades, no pertenece al partido… Sobre la desecación del humedal del también Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, ¡al 7% de su reserva hídrica!, mutismo total, no vayamos a molestar a los manchegos que riegan ajos, berenjenas y vides, corifeos leales del baroncito sociata Page. ¿Sigue sin dar explicaciones a nadie el Cuñao autista Sánchez de por qué ha abandonado políticas de Estado de cuarenta años con respecto al inalienable Derecho a la Autodeterminación del Pueblo saharaui, cediendo soberanía y humillándose a los pies del sultanito? No pasa nada, aquí paz y después gloria. ¿Los intereses de la Deuda Pública no paran de crecer y se percibe nulo interés centralista por reindustrializar el Estado y por activar el comercio, menos que en Groenlandia? Seguro que se debe a evitar una catástrofe climática y a luchar contra el machismo, mujeres y hombres de poca fe. ¿Los niños se asan los últimos días de curso en el cole, yendo a clase las criaturas con su propio papel higiénico, y la Sanidad Pública, con cierto impresentable lobby de enfermeras cómplices fusta en mano, se degrada a niveles tercermundistas a favor de la privada? No lo disfrutáis como es debido, irredentos pecadores: flagelaos merced a la penitencia, virtud sacramental.

Por todo ello, y por mucho más no reseñado, cuando el 23J INDRA afiance a Sánchez y a sus mayordomos en Moncloa, proponemos a nuestro amado líder, de verborrea jesuítica meliflua, un nuevo gobierno a la altura de su demostrada competencia irreprochable simpar:

Ministro portavoz: Paquirrín.

Vicepresidentes 1º, 2º y 3º: Jorge Javier, Chelo García Cortés y María del Monte.

Ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortés: Jesulín de Ubrique.

Ministro de Consumo: Ginés, el de los bocadillos.

Ministro de Sanidad: Pocholo.

Ministre de Igualdade: Falete.

Ministro de Educación: el Yoyas.

Ministro del Interior: el Dioni.

Ministra de Cultura y Deporte: María Lapiedra.

Ministro de Universidades: Dinio, firme y siempre dispuesto apoyo a nuevos convenios de colaboración diarios con Cultura.

Ministra de Trabajo: Rociíto.

Ministro de Agricultura: Paco Porras.

Ministro de Transición Ecológica y Reto Demográfico: el Koala.

Ministro de Asuntos Exteriores: el Chiquilicuatre.

Ministro de Economía: Dr. Barragán.

Ministro de Justicia: Julián Muñoz.

Ministro de Fomento: Paco, el Pocero.

Ministra de Asuntos Sociales: Belén Esteban.

Ministro de Defensa: Comandante Lara.

Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: José Ortega Cano.

Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: José Luis Torrente.

Ministro de Ciencia e Innovación: Rouco Varela.

Ministro de Industria, Comercio y Turismo: Rappel.

Nadie podrá negar que los andalusíes, aun a pesar del ostracismo institucional, no nos desvivimos de modo altruista en tenaz esfuerzo por arreglar ‘lo del norte’. Lo nuestro, ‘lo del sur’, ya lo solucionaremos nosotros mismos por la vía de la soberanía plena, la administración laica, la verdadera democracia y por la recta senda hacia una República Independiente.

¡Deslegitimad a los que nos condenan a esta discriminadora postración inhumana, no votad en Abstención Crítica Activa Destituyente (A.C.A.D.)! ¡Ánimo, compañeros, ya queda menos para acabar con esta brutal injusticia y miseria de siglos! ¡Venceremos!

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador de Liberación Andaluza. Cuenta de twitter bloqueada por la censura: @lascultura. Nueva: @liberacionan